Dutzende Flüge gestrichen! Flughafen-Mitarbeiter in Dresden und Leipzig streiken

STOP - seit Sonntagabend ist der Flugverkehr in Leipzig und Dresden wegen eines 30-Stunden-Streiks ausgebremst. © Imago/Andreas Weihs

Seit Sonntag, 18 Uhr, hebt an den sächsischen Flughäfen keine Maschine mehr ab. In Dresden fielen am Abend drei Inland-Flüge und die Verbindung nach Zürich dem Streik zum Opfer, in Leipzig blieben die Maschinen nach Frankfurt, Istanbul und Wien am Boden.

Für Montag sind sämtliche Flüge gecancelt. Auch der Frachtverkehr ist betroffen.

ver.di hat die Beschäftigten der MFAG zu einem 30-stündigen Ausstand aufgerufen. Grund: Laut Gewerkschaft haben die Tarifverhandlungen bisher keine Annäherung gebracht.

Die Löhne der Beschäftigten lägen bis zu einem Viertel unter den Einkommen an anderen Flughäfen, erklärte ver.di-Verhandlungsführer Paul Schmidt.

Gleichzeitig sei die wöchentliche Arbeitszeit höher.