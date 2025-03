Eltern aufgepasst: Mehr als 50 Kitas und Horte bleiben Ende der Woche geschlossen

Leipzig - Dieser Streik hat Konsequenzen für Eltern! Insgesamt 22 Kitas und 32 Horte schließen teilweise bereits Donnerstag ihre Türen und öffnen sie erst in der nächsten Woche wieder. Grund dafür ist ein von mehreren Gewerkschaften ausgerufener Warnstreik .

Donnerstag und Freitag rufen gleich mehrere Gewerkschaften zum Streik (unter anderem) in Leipzig auf. (Archivbild) © dpa/Fabian Sommer

Ob man nun die Kinder bei den Großeltern lässt, mit auf Arbeit nimmt oder zwangsweise Überstunden und Urlaubstage opfert - viele Leipziger Eltern sollten sich noch schnell einen Notfallplan überlegen.

Denn am Donnerstag ruft die Gewerkschaft Sächsischer Erzieherverband (SEV) und Freitag die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen und Verdi unter anderem Erzieher und Erzieherinnen dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen.

Während am Donnerstag lediglich die Kindertagesstätte in der Diderotstraße 13 sowie die Horte der 85. Schule, der Carl-von-Linnè-Schule und der Anna-Magdalena-Bach-Schule geschlossen bleiben, ist die Liste am Freitag bedeutend länger.

Darüber hinaus müsst Ihr auch mit eingeschränkten Öffnungszeiten rechnen.