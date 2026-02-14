Mumin lebte jahrelang im dunklen Zwinger: Wer schenkt ihm endlich ein glückliches Hundeleben?
Großröhrsdorf (Sachsen) - Hund Mumin lebt noch im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf, doch das soll sich möglichst schnell ändern, denn er möchte seine letzten Tage nicht hinter Gittern verbringen.
Wie der Tierschutzverein berichtet, sucht der 13-jährige Rüde dringend ein liebevolles Zuhause - fernab des stressigen Tierheimalltags.
Denn der Senior hatte es in seinem bisherigen Leben nicht leicht. Viele Jahre verbrachte er in einem polnischen Tierheim, wo er oft übersehen wurde, weil er sich still in seine Hütte zurückzog.
Zuletzt lebte er fast ausschließlich in einem dunklen Innenzwinger, geprägt von Enge, Lärm, Nässe und wenig Licht. Diese Bedingungen haben tiefe Spuren bei dem Vierbeiner hinterlassen.
Ende November kam er schließlich in das Tierheim in Großröhrsdorf, wo er inzwischen merklich aufblüht.
Mumin sucht immer wieder die Nähe zu Menschen
Das Tierheim beschreibt Mumin als ruhigen, zurückhaltenden Hund, der noch etwas Zeit braucht, um neue Eindrücke zu verarbeiten.
Gleichzeitig zeigt er vorsichtiges Interesse an Menschen und sucht immer wieder ihre Nähe. Auf dem Hof läuft er manchmal unruhig umher, bis er einen Menschen findet, dem er sich anschließen kann.
Trotz seines Alters ist der Rüde gut zu Fuß und geht auch brav an der Leine.
Berührungen sind für ihn jedoch noch etwas ungewohnt - doch für ein weiches Leckerli oder eine Tube Leberwurst ist Mumin jederzeit zu haben.
Mumin möchte endlich raus aus dem Tierheim
Am glücklichsten ist der Vierbeiner im Kontakt mit anderen Hunden. Kuscheln und Nähe liebt er über alles. Für sein neues Zuhause wäre daher ein ruhiger, freundlicher Ersthund ein echter Segen und idealer Lebensgefährte.
Mumin soll noch einmal erfahren dürfen, wie schön ein Hundeleben sein kann. Wer ihm seine letzten Jahre voller Wärme und Geborgenheit schenken möchte, sollte nicht zögern und sich direkt beim Tierheim melden.
Weitere Informationen über Mumin gibt es auf der Website des Tierheims.
