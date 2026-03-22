Erneuter Streik im Nahverkehr: Hier stehen morgen in Sachsen-Anhalt die Busse still

Halberstadt/Burg/Salzwedel - Ab Montag steht der Busverkehr in Sachsen-Anhalt aufgrund weiterer Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di wieder still. Diese Betriebe sind betroffen.

Die ver.di ruft am Montag zu erneuten Warnstreiks in Sachsen-Anhalt auf. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

"Nach der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des regionalen Nahverkehrs in Sachsen-Anhalt stehen die Zeichen auf Streik", teilte ver.di mit.

Auch in der zweiten Verhandlungsrunde wurde bislang kein verhandlungsfähiges Angebot von den Arbeitgebern vorgelegt, hieß es weiter.

Folgende Beschäftigten sind daher ab dem 23. März zum ganztägigen Streik aufgerufen:

BördeBus Verkehrsgesellschaft mbH

Halberstädter Verkehrsgesellschaft (HVG) GmbH

Harzer Verkehrsbetriebe

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

Personennahverkehrs Burg

Personennahverkehr mbH Genthin

PVGS Altmarkkreis Salzwedel GmbH

Stendalbus GmbH

Durch "Stendalbus" beauftragte Dienstleister sollen jedoch nicht von den Streiks betroffen sein, erklärte Pressesprecher Stefan Rühling gegenüber TAG24. Fahrgäste sollten dennoch eine mögliche Alternative in Betracht ziehen.