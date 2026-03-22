Erneuter Streik im Nahverkehr: Hier stehen morgen in Sachsen-Anhalt die Busse still
Halberstadt/Burg/Salzwedel - Ab Montag steht der Busverkehr in Sachsen-Anhalt aufgrund weiterer Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di wieder still. Diese Betriebe sind betroffen.
"Nach der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des regionalen Nahverkehrs in Sachsen-Anhalt stehen die Zeichen auf Streik", teilte ver.di mit.
Auch in der zweiten Verhandlungsrunde wurde bislang kein verhandlungsfähiges Angebot von den Arbeitgebern vorgelegt, hieß es weiter.
Folgende Beschäftigten sind daher ab dem 23. März zum ganztägigen Streik aufgerufen:
BördeBus Verkehrsgesellschaft mbH
Halberstädter Verkehrsgesellschaft (HVG) GmbH
Harzer Verkehrsbetriebe
Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH
Personennahverkehrs Burg
Personennahverkehr mbH Genthin
PVGS Altmarkkreis Salzwedel GmbH
Stendalbus GmbH
Durch "Stendalbus" beauftragte Dienstleister sollen jedoch nicht von den Streiks betroffen sein, erklärte Pressesprecher Stefan Rühling gegenüber TAG24. Fahrgäste sollten dennoch eine mögliche Alternative in Betracht ziehen.
ver.di fordert bessere Arbeitsbedingungen
Die Gewerkschaft fordert von den Arbeitgebern vor allem eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im regionalen Nahverkehr. Die maximale Dienstschichtlänge von derzeit 12,5 Stunden soll auf 9 Stunden reduziert werden. Zudem sollen die Ausgleichszeiträume für Mehrarbeit und Überstunden verkürzt werden. Außerdem sollen die Beschäftigten 30 Tage Urlaub bereits ab dem Berufseinstieg bekommen.
Weitere Verhandlungen sollen erst im Mai 2026 stattfinden.
Titelfoto: Tom Weller/dpa