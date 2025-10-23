Kein Essen auf Bestellung? Streik bei Lieferando in Berlin

Berlin - Dutzende Mitarbeiter des Essenslieferdiensts Lieferando haben in Berlin mit Arbeitsniederlungen gegen den geplanten Abbau von rund 2000 Stellen protestiert.

Lieferando-Mitarbeiter haben am Donnerstag für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. © Lilli Förter/dpa

Zeitgleich zum Arbeitskampf verhandelten beide Seiten in der Hauptstadt in sechster Runde um einen Interessenausgleich und Sozialplan, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte.

Die Arbeitnehmervertreter rufen seit dem Morgen bis kurz nach Mitternacht zu den Arbeitsniederlegungen auf. "Mit dem Streik will die Gewerkschaft als Gegenmodell gegen diese Unternehmenspolitik einen Tarifvertrag durchsetzen", hieß es zuvor.

Das Unternehmen warf der Arbeitnehmerseite eine irreführende Skandalisierung vor. "Ein Insel-Tarifvertrag ist im gegebenen Marktumfeld unrealistisch", teilte Lieferando mit.

Konsumenten seien während des Ausstands nicht betroffen. Erfahrungsgemäß würden nur wenige Mitarbeiter einem solchen Aufruf folgen, hieß es vom Unternehmen.

Lieferando hatte den Stellenabbau im Juli angekündigt. Er betrifft rund 20 Prozent der gesamten Fahrerflotte, vor allem in Hamburg. Die Plattform will bei der Zustellung auf der sogenannten letzten Meile künftig stärker mit externen Subunternehmen zusammenarbeiten.