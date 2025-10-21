Golden Retriever hat dunklen Fleck auf der Zunge: Ein DNA-Test zeigt sofort den Grund

Reddit - Eigentlich bestand kein Zweifel: Die Familie einer süßen Hündin sowie ihr Umfeld waren felsenfest davon überzeugt, dass es sich bei dem Vierbeiner zum einen reinrassigen Golden Retriever handelt. Verwirrend war nur, dass die Fellnase einen dunklen Fleck auf seiner Zunge aufwies. Ein DNA-Test brachte schließlich die Wahrheit ans Licht - welcher die Besitzer überraschen sollte.

Statt ein reinrassiger Golden Retriever zu sein, stecken in der Hündin gleich mehrere - für ihre Besitzer unerwartete - Rassen. © Bildmontage/Screenshot/Reddit/U/dinosaurwater

Dass sich die Besitzer der Hündin mit dem goldfarbenen Fell derart irrten, hätten sie nicht gedacht. In einem Reddit-Beitrag schreiben sie: "Wir sind so überrascht."

Über die Website "Embark" hatten sie zuvor einen DNA-Test machen lassen, um herauszufinden, was so alles in den Genen ihres geliebten Haustieres schlummert.

"Alle gehen stets davon aus, dass sie zu 99 % ein Golden Retriever ist", so die Halter. "Aber dieses süße, flauschige Wesen entpuppt sich als ziemlicher Mischling!"

Beim Test kam heraus, dass in der Hündin zwar tatsächlich ein Golden Retriever steckt (26,6 Prozent), aber zu beinahe gleichen Anteilen auch ein Chow Chow.