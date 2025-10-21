Golden Retriever hat dunklen Fleck auf der Zunge: Ein DNA-Test zeigt sofort den Grund
Reddit - Eigentlich bestand kein Zweifel: Die Familie einer süßen Hündin sowie ihr Umfeld waren felsenfest davon überzeugt, dass es sich bei dem Vierbeiner zum einen reinrassigen Golden Retriever handelt. Verwirrend war nur, dass die Fellnase einen dunklen Fleck auf seiner Zunge aufwies. Ein DNA-Test brachte schließlich die Wahrheit ans Licht - welcher die Besitzer überraschen sollte.
Dass sich die Besitzer der Hündin mit dem goldfarbenen Fell derart irrten, hätten sie nicht gedacht. In einem Reddit-Beitrag schreiben sie: "Wir sind so überrascht."
Über die Website "Embark" hatten sie zuvor einen DNA-Test machen lassen, um herauszufinden, was so alles in den Genen ihres geliebten Haustieres schlummert.
"Alle gehen stets davon aus, dass sie zu 99 % ein Golden Retriever ist", so die Halter. "Aber dieses süße, flauschige Wesen entpuppt sich als ziemlicher Mischling!"
Beim Test kam heraus, dass in der Hündin zwar tatsächlich ein Golden Retriever steckt (26,6 Prozent), aber zu beinahe gleichen Anteilen auch ein Chow Chow.
Golden Retriever entpuppt sich als Super-Mischling
Dies erklärt auch den dunklen Fleck, den der Vierbeiner auf der Zungenspitze trägt. Bei Chow Chows färbt sich die komplette Zunge blau, da eine hohe Konzentration an Pigmentzellen (Melanozyten), die das Pigment Melanin produzieren, vorliegt.
Zudem schlummert in der Hündin zu 16,1 Prozent ein American Pit Bull Terrier. Den größten DNA-Anteil nimmt aber das sogenannte "Supermutt"-Gen (30,8 Prozent) ein. Laut seinem Frauchen wurden Spuren der Rassen Cocker Spaniel, Pekingese, kleiner Pudel, Collie und Deutscher Schäferhund entdeckt.
Auf Reddit sind die meisten User vom Testergebnis nicht großartig überrascht. Viele haben auf den ersten Blick gesehen, dass in der Hündin viel von einem Chow Chow steckt. "Ich sah ihr Foto und sagte innerhalb einer Sekunde laut 'Chow'," erklärt ein Nutzer.
"Ich habe hier so viele gelbe, langhaarige Hunde mit Schlappohren gesehen, die sich als 0 % Golden Retriever herausstellten, dass ich überrascht war, dass sie teilweise Golden ist!", schreibt einer anderer.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Reddit/U/dinosaurwater