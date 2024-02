Klinikpersonal will Mittwoch streiken: "Langsam reißt der Geduldsfaden!"

Aus diesem Grund soll am morgigen Mittwoch ab 11.30 Uhr in Uchtspringe vor dem Gesellschaftshaus gestreikt werden. Dort wird zeitgleich die nächste Verhandlungsrunde im Tarifstreit stattfinden.

Immer wieder, so der Eindruck der Beteiligten, würde die Salus Altmark Holding die Verhandlungen um den Tarifvertrag unnötig in die Länge ziehen.

An 15 Salus-Standorten in Sachsen-Anhalt sind rund 3700 Menschen beschäftigt. Die größten Standorte befinden sich in Bernburg (Maßregelvollzug) sowie in Uchtspringe in der Altmark (Maßregelvollzug, Fachkliniken, Heime). Ein Streik könnte größere Auswirkungen auf den Betrieb haben.