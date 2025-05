Enorme Summe: So hohe Kosten soll der Streik bei Ford verursacht haben

Jeder Streiktag im Kölner Werk kostet das US-Unternehmen Ford zwischen drei und fünf Millionen Euro. Das hat der Betriebsratschef Benjamin Gruschka verraten.

Von Jonas Reihl

Köln - Erstmals in der fast 100-jährigen Geschichte des Kölner Fordwerks sind die Arbeiterinnen und Arbeiter am Mittwoch in Streik getreten. Das ist den Autobauer offenbar teuer zu stehen gekommen.

Am Mittwoch haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ford-Werks in Köln erstmals in der fast 100-jährigen Geschichte des Unternehmens ihre Arbeit niedergelegt. © Rolf Vennenbernd/dpa Zwischen drei und fünf Millionen Euro soll die Arbeitsniederlegung in Köln das US-Unternehmen gekostet haben. Das hat Benjamin Gruschka, Gesamtbetriebsratschef beim Ford-Werk, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" verraten. Der Grund für die horrenden Kosten: Weil am Mittwoch das gesamte Werk in der Domstadt gestreikt hat, kam es auch an anderen Ford-Standorten, die auf aus Köln stammende Komponenten angewiesen sind, zu erheblichen Verzögerungen. Hintergrund der Auseinandersetzungen ist der geplante Abbau von 2900 Stellen bis zum Jahr 2027. Einst arbeiteten rund 20.000 Menschen bei Ford in Köln, heute sind es noch etwa 11.500.

