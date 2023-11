Lehrer zu Warnstreik aufgerufen: Kundgebung in Chemnitz

Lehrerinnen und Lehrer aus der Region Chemnitz und Zwickau sind am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. © Robert Michael/dpa

"Da die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder bislang ergebnislos verlaufen sind, muss sich der Druck auf die Arbeitgeber nun verstärken", heißt es in der Mitteilung des SLV.

Deshalb sollen Lehrer vor der dritten Verhandlungsrunde am 7. Dezember regional gestaffelt in Warnstreiks treten. Den Anfang machen die tarifbeschäftigten Lehrer an den öffentlichen Schulen in Chemnitz und Zwickau zusammen mit anderen Landesbeschäftigten in diesen Regionen. Dazu wird es am heutigen Dienstag um 11 Uhr eine zentrale Kundgebung auf dem Chemnitzer Theaterplatz geben.

"Verbeamtete Kolleginnen und Kollegen haben kein Streikrecht. Sie sollten sich jedoch solidarisch zeigen und können in ihrer Freizeit selbstverständlich an Aktionen teilnehmen", teilte der Lehrerverband mit.

Am Streik Teilnehmende, die Mitglieder im Sächsischen Lehrerverband sind und sich am Kundgebungsort in die Streikliste eintragen, erhalten einen vollen Nettolohnausgleich.