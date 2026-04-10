Lufthansa-Flugbegleiter streiken: Auch München betroffen

München - Heute kommt es bei der Lufthansa zu massiven Einschränkungen im Flugverkehr: Das Kabinenpersonal ist zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft Ufo mitteilte, sollen von 0 bis 22 Uhr sämtliche Lufthansa-Abflüge an den Standorten Frankfurt und München bestreikt werden. Auch am Flughafen Nürnberg sind die Auswirkungen spürbar.

Keine Flüge der Lufthansa am Münchner Flughafen. © NEWS5 / Eric Deyerler

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr kommt es für Lufthansa-Passagiere zu streikbedingten Ausfällen und erheblichen Verspätungen.

Seit Mitternacht beteiligen sich rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa sowie der Tochtergesellschaft Lufthansa Cityline an dem Arbeitskampf. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo bestätigte dies in der Nacht.

Zwischen 00:01 Uhr und 22 Uhr sind Hunderte Abflüge der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie der Regionaltochter Lufthansa Cityline betroffen. Besonders an den Drehkreuzen Frankfurt und München, aber auch an weiteren deutschen Flughäfen, kommt es zu massiven Einschränkungen.

Am bayerischen Luftfahrt-Drehkreuz mussten bereits zahlreiche Abflüge und Ankünfte infolge des Arbeitsausstands ersatzlos gestrichen werden. Tausende Reisende sind von den umfangreichen Beeinträchtigungen betroffen und müssen sich auf lange Wartezeiten in den Terminals einstellen.