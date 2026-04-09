Streik bei der Lufthansa! So sehr ist der Hamburger Flughafen betroffen

Hamburg - Am Hamburger Flughafen fallen wegen des Warnstreiks der Lufthansa -Flugbegleiter am Freitag mehrere Flüge aus. Konkret werden 13 Starts und Landungen von und nach Frankfurt sowie zehn Starts und Landungen von und nach München gestrichen, wie der Hamburger Flughafen mitteilte.

Vom Streik bei Lufthansa ist auch der Hamburger Flughafen betroffen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Gewerkschaft Ufo hat für 0.01 Uhr bis 22 Uhr zum Ausstand aufgerufen. In einer Urabstimmung hatten die Kabinenbeschäftigten der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline Ende März mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt.

In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen.

Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines. Mitte März hatten bereits die Lufthansa-Piloten zwei Tage lang gestreikt.

Der erneute Streikaufruf der Gewerkschaft Ufo treffe "unsere Fluggäste inmitten des Rückreiseverkehrs zum Ende der Osterferien besonders hart", hieß es von Lufthansa. Kundinnen und Kunden würden automatisch benachrichtigt, sollte ihr Flug betroffen sein.