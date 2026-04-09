Streik bei Lufthansa! Flüge in Leipzig und Dresden fallen aus

Leipzig - Am Flughafen Leipzig /Halle fallen wegen des Warnstreiks der Lufthansa-Flugbegleiter am Freitag mehrere Flüge aus.

Am Freitag wird der Leipziger Flughafen bestreikt. (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa

Konkret werden acht Starts und Landungen von und nach Frankfurt gestrichen, wie ein Pressesprecher des Flughafens mitteilte.

In Dresden sind insgesamt 14 Flüge von und nach Frankfurt sowie München betroffen.

Hintergrund ist ein Streikaufruf der Gewerkschaft Ufo. Sie hatte die Flugbegleiter dazu aufgerufen, am Freitag von 0.01 Uhr bis 22 Uhr die Arbeit niederzulegen.

"Bestreikt werden alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München", hieß es von der Gewerkschaft.

Das sind die Drehkreuze der Lufthansa, zahlreichen Fluggästen drohen damit Flugausfälle. Bestreikt werden laut Gewerkschaft außerdem alle Abflüge der Lufthansa CityLine von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover.



