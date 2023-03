Mega-Warnstreik ist ein wichtiges Zeichen: Wir brauchen mehr Arbeitskämpfe!

TAG24-Redakteur Florian Gürtler (45) ruft in seinem Kommentar zu Solidarität mit den Warnstreik-Plänen von Verdi und EVG auf.

Respekt! Ich ziehe meinen Hut vor den Warnstreik-Plänen der Gewerkschaften ver.di und EVG für den kommenden Montag. So viel Kampfgeist hätte ich Arbeitnehmer-Vertretern in Deutschland bis vor Kurzem nicht zugetraut. Hiermit erkläre ich mich solidarisch mit den Streikenden im öffentlichen Dienst und bei der Deutschen Bahn - und ich meine, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land sollten dasselbe tun.