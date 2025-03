Schon wieder Streik: Berliner bleiben auf ihrem Müll sitzen - und das ganz schön lange!

Berlin - Beschäftigte der Müllabfuhr in Berlin wollen ab dem heutigen Mittwoch ihre Arbeit niederlegen. Bis einschließlich Freitag sollen die Restabfall- und Bioguttonnen sowie die Wertstofftonnen nicht geleert werden, wie die Berliner Stadtreinigung (BSR) mitteilte.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der BSR zum Warnstreik aufgerufen. Laut BSR sind wegen der Warnstreiks in dieser Woche bei der Straßen­reinigung "erhebliche Einschränkungen" zu erwarten.

Nachgeholte Leerungen der Mülltonnen am Samstag sind demnach nicht geplant. "Die Entsorgung erfolgt erst wieder beim nächsten regulären Abfuhrtermin", hieß es. Von heute bis einschließlich Samstag bleiben zudem alle 14 Recyclinghöfe geschlossen.

Aus Sicht der Arbeitgeber sind die Forderungen nicht finanzierbar. Vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen will Verdi in Berlin noch einmal starken Druck auf die Arbeitgeber machen. Bis zum Start der nächsten Tarifrunde am Freitag sind Beschäftigte verschiedener Bereiche zu Warnstreiks aufgerufen.