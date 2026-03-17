Nächster großer Streik in NRW: Busse und Bahnen stehen heute still

Busse und Stadtbahnen bleiben heute vielerorts in NRW den Depots. Auf diese Situationen müssen sich viele Pendler in diversen Städten erneut einstellen.

Von Volker Danisch, Josefine Kaukemüller Düsseldorf - Keine Stadtbahnen und nur wenige Busse: In diversen Städten von Nordrhein-Westfalen ist der Nahverkehr weitgehend lahmgelegt.

Busse und Stadtbahnen bleiben heute vielerorts in NRW den Depots. © Henning Kaiser/dpa Die Gewerkschaft Verdi hat in allen Regionen des Bundeslandes Fahrerinnen und Fahrer von kommunalen Verkehrsbetrieben zum Warnstreik aufgerufen. Busse und Stadtbahnen stehen in den bestreikten Betrieben von der frühesten Frühschicht bis zur spätesten Spätschicht still, teilte die Gewerkschaft mit. Unter den Nahverkehrsbetrieben nicht betroffen sind am Dienstag laut Verdi-Angaben Wupsi in Leverkusen, die Bahnen der Stadt Monheim, Stadtbus Gütersloh, die Stadtwerke Münster und die Stadtwerke Hamm. Die Aseag in Aachen ist ohnehin nicht Bestandteil der laufenden Tarifverhandlungen. Katzen Frau lässt ihre demenzkranke Katze allein: Als sie Tierkamera prüft, bricht ihr Herz Verdi hat die Warnstreiks ausgeweitet. Am Donnerstag (19. März) ist ebenfalls damit zu rechnen, dass Busse und Bahnen vielerorts in den Depots bleiben.

Welche Verkehrsalternativen gibt es?

Pendler in NRW müssen in dieser Woche erneut umplanen: Im Nahverkehr wird wieder gestreikt. © Henning Kaiser/dpa Erfahrungsgemäß fahren einige Busse privater Subunternehmer. Außerdem sind S-Bahnen und Regionalzüge nicht von dem Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr von NRW betroffen und können etwa innerhalb der Großstädte genutzt werden, um ein großes Stück voranzukommen. Der ADAC rät in solchen Fällen zu Fahrgemeinschaften und für kurze Strecken zum eigenen Fahrrad oder zu Sharing-Angeboten, etwa Leihräder oder Elektroscooter. Das NRW-Schulministerium hatte bei vorangegangenen Warnstreiks im Nahverkehr darauf hingewiesen, dass Schulpflicht besteht: "Bei im Vorfeld angekündigten Ereignissen wie einem Streik des öffentlichen Nahverkehrs besteht die Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht auch weiterhin." Tiergeschichten Verwahrlost an der Autobahn gefunden: Pomsky Koda braucht endlich Zuneigung Der Tarifkonflikt dreht sich um die Arbeitsbedingungen der etwa 30.000 Beschäftigten in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben in NRW. In den bislang zwei Verhandlungsrunden ist keine Einigung erzielt worden. Die Tarifverhandlungen werden ab dem 24. März in dritter Runde fortgesetzt.

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