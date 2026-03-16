ÖPNV-Tarifrunde festgefahren: Verdi kündigt neue Warnstreiks im Nahverkehr an

München - Die Gewerkschaft Verdi kündigt die nächsten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an. Vor allem am Donnerstag sei bayernweit mit Streiks im Nahverkehr zu rechnen, "die leider auch wieder viele Fahrgäste treffen werden", teilte Verdi mit.

Neue Runde: Die Gewerkschaft Verdi fordert für die etwa 9000 Beschäftigten unter anderem eine Lohnerhöhung um fast 670 Euro. © Uwe Anspach/dpa

Darüber hinaus will Verdi in mehreren Städten auch an weiteren Tagen zum Streik aufrufen.

Am kommenden Montag (23. März) steht der nächste Verhandlungstermin mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) an.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die etwa 9000 Beschäftigten in mehr als 20 Unternehmen eine Lohnerhöhung um fast 670 Euro sowie eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit.

Die Kommunen weisen das als unbezahlbar zurück. Nach Berechnung der kommunalen Arbeitgeber würde eine Erfüllung der Verdi-Forderungen die Personalkosten im kommunalen Nahverkehr um 25 Prozent in die Höhe treiben.

Viele Kommunen sind ohnehin finanziell in schwieriger Lage, auch die Verluste der Städte und Landkreise im ÖPNV sind in den vergangenen Jahren deutschlandweit stark gestiegen.