Piloten fordern Verdopplung der Altersvorsorge: Lufthansa-Streik trifft 700 Flüge in München

München - Der zweitägige Streik von Piloten der Lufthansa-Gruppe wirkt sich auch auf Passagiere am Münchner Flughafen aus. Am Montag und Dienstag sind insgesamt etwa 710 Starts und Landungen gestrichen worden, teilte eine Flughafen-Sprecherin mit.

Die Piloten der Lufthansa streiken für eine höhere Altersvorsorge. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Kernmarke Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline soll am Montag kurz nach Mitternacht um 0.01 Uhr beginnen und 48 Stunden dauern. Beim Ferienflieger Eurowings sind demnach nur am Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen.

Auf den Internetseiten sowohl der Lufthansa als auch des Münchner Flughafens hieß es, Passagiere der betroffenen Fluggesellschaften seien gebeten, den Status ihres Fluges online zu prüfen und ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren. Eurowings teilte auf seiner Internetseite mit, man gehe davon aus, dass man einen großen Teil des Flugprogramms durchführen könne.

Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa. Erst kürzlich kam es wegen Streiks des Kabinenpersonals zu Flugausfällen bei Deutschlands größter Airline. Hintergrund sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung bei Lufthansa und Lufthansa Cargo sowie die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Das vorgelegte Angebot zur betrieblichen Altersversorgung bei Eurowings sei inakzeptabel.