Lufthansa-Streik geht weiter! Das müssen Passagiere ab Hamburg wissen
Hamburg - Schon wieder fallen am Hamburger Flughafen Flüge aus. Wegen des Warnstreiks der Lufthansa und Eurowings stehen am Montag, 13. April, und am Dienstag, 14. April, viele Flugzeuge still. Was Reisende ab Hamburg wissen müssen.
Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu dem zweitägigen Streik aufgerufen. Die Piloten und Pilotinnen der Fluglinie Lufthansa streiken an beiden Tagen. Das Cockpit-Personal von Eurowings wurde nur am Montag zum Streik aufgerufen.
Hamburg Airport teilte mit, dass es aus diesem Grund erfahrungsgemäß zu Streichungen oder Änderungen bei den betroffenen Flügen käme.
Am Montag waren von Hamburg aus je zwölf Abflüge nach Frankfurt und München mit der Lufthansa geplant. Zudem sollten je zwölf Flüge von München und Frankfurt in Hamburg ankommen.
Am Dienstag sollten mit der Lufthansa 13 Flüge nach Frankfurt und zwölf nach München starten. Gleichzeitig war geplant, dass 13 Flüge von Frankfurt nach Hamburg ankommen sowie zwölf Flüge aus München.
Die Fluglinie Eurowings hatte für Montag 41 Abflüge vom Hamburger Flughafen geplant sowie 41 Ankünfte am Hamburg Airport.
Diese Eurowingsflüge ab Hamburg sind betroffen
Die geplanten Eurowings-Flüge ab Hamburg haben folgende Reiseziele:
Barcelona
Budapest
Düsseldorf
Faro
Fuerteventura
Graz
Hurghada
Las Palmas (Gran Canaria)
London
Mailand
Málaga
München
Nizza
Palma de Mallorca
Paris
Rom
Salzburg
Stockholm
Stuttgart
Thessaloniki
Venedig
Wien
Zürich
Passagiere, deren Flüge von dem Streik betroffen sind, werden gebeten, sich direkt bei den jeweiligen Fluggesellschaften auf der Website der Lufthansa oder der Internetseite von Eurowings zu melden. Aktuelle Informationen zu den betroffenen Flügen und Streichungen finden Reisende außerdem auf der Website des Hamburger Flughafens.
Bereits am Freitag, 10. April, hatten die Flugbegleiter der Lufthansa gestreikt, wodurch der Rückreiseverkehr zum Ende der Osterferien besonders betroffen war.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa