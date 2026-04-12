Lufthansa-Streik geht weiter! Das müssen Passagiere ab Hamburg wissen

Hamburg - Schon wieder fallen am Hamburger Flughafen Flüge aus. Wegen des Warnstreiks der Lufthansa und Eurowings stehen am Montag, 13. April, und am Dienstag, 14. April, viele Flugzeuge still. Was Reisende ab Hamburg wissen müssen.

Das Cockpit-Personal von Lufthansa streikt zwei Tage lang. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu dem zweitägigen Streik aufgerufen. Die Piloten und Pilotinnen der Fluglinie Lufthansa streiken an beiden Tagen. Das Cockpit-Personal von Eurowings wurde nur am Montag zum Streik aufgerufen.

Hamburg Airport teilte mit, dass es aus diesem Grund erfahrungsgemäß zu Streichungen oder Änderungen bei den betroffenen Flügen käme.

Am Montag waren von Hamburg aus je zwölf Abflüge nach Frankfurt und München mit der Lufthansa geplant. Zudem sollten je zwölf Flüge von München und Frankfurt in Hamburg ankommen.

Am Dienstag sollten mit der Lufthansa 13 Flüge nach Frankfurt und zwölf nach München starten. Gleichzeitig war geplant, dass 13 Flüge von Frankfurt nach Hamburg ankommen sowie zwölf Flüge aus München.

Die Fluglinie Eurowings hatte für Montag 41 Abflüge vom Hamburger Flughafen geplant sowie 41 Ankünfte am Hamburg Airport.