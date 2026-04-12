Lufthansa-Streik geht weiter! Das müssen Passagiere ab Hamburg wissen

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Auch am Montag und Diestag müssen Reisende mit Lufthansa und Eurowigs mit Flugausfällen in Hamburg rechnen. Dieses Mal streiken die Piloten der Fluglinien.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Schon wieder fallen am Hamburger Flughafen Flüge aus. Wegen des Warnstreiks der Lufthansa und Eurowings stehen am Montag, 13. April, und am Dienstag, 14. April, viele Flugzeuge still. Was Reisende ab Hamburg wissen müssen.

Das Cockpit-Personal von Lufthansa streikt zwei Tage lang. (Symbolbild)
Das Cockpit-Personal von Lufthansa streikt zwei Tage lang. (Symbolbild)  © Bodo Marks/dpa

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu dem zweitägigen Streik aufgerufen. Die Piloten und Pilotinnen der Fluglinie Lufthansa streiken an beiden Tagen. Das Cockpit-Personal von Eurowings wurde nur am Montag zum Streik aufgerufen.

Hamburg Airport teilte mit, dass es aus diesem Grund erfahrungsgemäß zu Streichungen oder Änderungen bei den betroffenen Flügen käme.

Am Montag waren von Hamburg aus je zwölf Abflüge nach Frankfurt und München mit der Lufthansa geplant. Zudem sollten je zwölf Flüge von München und Frankfurt in Hamburg ankommen.

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Am Dienstag sollten mit der Lufthansa 13 Flüge nach Frankfurt und zwölf nach München starten. Gleichzeitig war geplant, dass 13 Flüge von Frankfurt nach Hamburg ankommen sowie zwölf Flüge aus München.

Die Fluglinie Eurowings hatte für Montag 41 Abflüge vom Hamburger Flughafen geplant sowie 41 Ankünfte am Hamburg Airport.

Diese Eurowingsflüge ab Hamburg sind betroffen

23 Reiseziele sollte die Fluglinie Eurowings am Montag ab Hamburg ansteuern. (Symbolbild)
23 Reiseziele sollte die Fluglinie Eurowings am Montag ab Hamburg ansteuern. (Symbolbild)  © Daniel Bockwoldt/dpa

Die geplanten Eurowings-Flüge ab Hamburg haben folgende Reiseziele:

  • Barcelona

  • Budapest

  • Düsseldorf

  • Faro

  • Fuerteventura

  • Graz

  • Hurghada

  • Las Palmas (Gran Canaria)

  • London

  • Mailand

  • Málaga

  • München

  • Nizza

  • Palma de Mallorca

  • Paris

  • Rom

  • Salzburg

  • Stockholm

  • Stuttgart

  • Thessaloniki

  • Venedig

  • Wien

  • Zürich

Passagiere, deren Flüge von dem Streik betroffen sind, werden gebeten, sich direkt bei den jeweiligen Fluggesellschaften auf der Website der Lufthansa oder der Internetseite von Eurowings zu melden. Aktuelle Informationen zu den betroffenen Flügen und Streichungen finden Reisende außerdem auf der Website des Hamburger Flughafens.

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Bereits am Freitag, 10. April, hatten die Flugbegleiter der Lufthansa gestreikt, wodurch der Rückreiseverkehr zum Ende der Osterferien besonders betroffen war.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa

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