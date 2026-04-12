Streik angekündigt! Piloten legen Arbeit in Köln und Düsseldorf nieder

Düsseldorf/Köln - Der nächste Streik hat die größten Flughäfen in NRW voll im Griff! Zum Start der neuen Woche müssen sich Reisende auf Verspätungen und Ausfälle ihrer Maschinen einstellen.

Manche Flieger von Eurowings und Lufthansa bleiben am Montag und Dienstag am Boden. © Henning Kaiser/dpa

Wie viele Starts und Landungen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn insgesamt ausfallen werden, haben die Airports aber nicht mitgeteilt.

Der Streik bei Lufthansa und Eurowings soll vom Montag, 0.01 Uhr, bis Dienstag, 23.59 Uhr andauern. Bei Eurowings wird demnach nur am Montag gestreikt; betroffen sind alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten.

In Düsseldorf sind einem Sprecher zufolge die am Montag angesetzten Verbindungen der Lufthansa nach Frankfurt und München weitgehend annulliert.

Von insgesamt 16 geplanten Abflügen seien 14 gestrichen, zwei Verbindungen nach München waren demnach mit Stand Sonntagmittag noch im Flugplan. Zudem seien am Montag rund 90 Eurowings-Abflüge geplant - wie sich der Streik auf diese auswirke, sei aber unklar.

Der Flughafen Köln/Bonn teilte mit, für Montag seien insgesamt 33 Starts und 34 Landungen von Eurowings geplant. Wie viele der Verbindungen letztlich wirklich von Annullierungen betroffen sein werden, sei noch unklar.

Von der Lufthansa seien am Montag und Dienstag ursprünglich jeweils vier Abflüge nach München und vier Ankünfte aus München geplant. Passagiere seien gebeten, sich direkt bei ihrer Airline über den aktuellen Status ihres Fluges zu erkundigen.