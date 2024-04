Schlichtung kommt: Ab Mittwoch erstmal keine Streiks mehr im Nahverkehr

Düsseldorf - Gute Nachrichten für Pendlerinnen und Pendler im Nahverkehr. Die Streiks im ÖPNV in Teilen Nordrhein-Westfalens am Dienstag werden vorerst die letzten sein. Beide Seiten haben einer Schlichtung zugestimmt.

Ab Mittwoch fahren Stadtbusse und Bahnen erst mal wieder regulär. Verdi und Arbeitgeber setzen sich für eine Schlichtung im Tarifkonflikt zusammen. (Symbolfoto) © Bernd Thissen/dpa

Das hat die Gewerkschaft Verdi in einer Pressemitteilung öffentlich gemacht. "Schweren Herzens haben wir den Schlichtungsvorschlag der Arbeitgeber angenommen", heißt es darin.

Zuletzt hatte sich im Tarifstreit nämlich nichts mehr bewegt. Nach vier Verhandlungsrunden hatte die Gewerkschaft die Gespräche abgebrochen und mit Wellenstreiks begonnen. Auch am Montag und Dienstag blieben viele Busse und Bahnen in NRW in den Depots.



Nun gibt es die Rückkehr an den Verhandlungstisch, allerdings unter Vermittlung.

Für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr fordert die Gewerkschaft unter anderem mehr Entlastungstage und Zulagen. Da geht der kommunale Arbeitgeberverband bisher nicht komplett mit.