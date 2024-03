Schon wieder Streik in Sachsen! Diesmal ist das Security-Personal dran

Leipzig - Am Dienstag streiken die Angestellten sächsischer Security-Unternehmen.

Das will ver.di nicht auf sich sitzen lassen, so Verhandlungsführer Stefan Hilbig: "Der rechtliche Rahmen ist klar. (...) Wir wollen durch den Tarifvertrag gute Arbeitsbedingungen für die rund 15.000 Beschäftigten schaffen."

Das Ziel des Streiks ist der erhöhte Druck auf den Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW), um einen Tarifvertrag mit ver.di zu erwirken. Der BDSW lehnte dies in der Vergangenheit mit Hinweis auf den bestehenden Vertrag mit einer anderen Gewerkschaft ab.

ver.di ruft die Beschäftigten der Wach- und Sicherheitsbranche im Zeitraum zwischen 5 und 17 Uhr zur Niederlegung ihrer Arbeit auf, so die Gewerkschaft am Montag.

In Dresden, Zwickau, Chemnitz und Leipzig werden sich die Angestellten am Dienstag in den Streiklokalen versammeln.