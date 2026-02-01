Stillstand in sieben Städten: Verdi legt Nahverkehr im Südwesten lahm

Stuttgart - Hunderttausende betroffen: Pendler und Schüler in Baden-Württemberg müssen sich am Montag eine Alternative für ihren Weg zur Arbeit oder Schule suchen.

Zahlreiche Bahnen stehen am Montag still. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa

Verdi ruft bei Bussen und Bahnen im kommunalen Nahverkehr zum ganztägigen Warnstreik auf, wie die Gewerkschaft mitteilte. Betroffen von dem Ausstand sind Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz, so der Verdi-Landesbezirk.

Mit dem Arbeitskampf erhöhen die Beschäftigten den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen.

In den sieben Städten dürften die Fahrzeuge also weitgehend im Depot bleiben: Verdi rechnet damit, dass keine Busse und Bahnen fahren werden. Am besten ist es, sich vorsichtshalber noch einmal kurz vor dem geplanten Gang aus dem Haus zu informieren.

Sicher ist aber: Von dem Ausstand dürften Hunderttausende Menschen betroffen sein. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt wird die SSB bestreikt. Die S-Bahn in Stuttgart fährt, weil sie von der Deutschen Bahn betrieben wird.

In allen Bundesländern stehen in diesem Frühjahr Verhandlungen über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe an. In Baden-Württemberg arbeiten dort rund 6700 Menschen. Für sie verhandelt Verdi mit dem hiesigen Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).