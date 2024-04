Streik auch in Chemnitz: Telekom-Beschäftigte legen Arbeit nieder

Etwa 200 Telekom-Beschäftigte versammelten sich am Mittwoch am Gewerkschaftshaus in Chemnitz. © Harry Härtel/Haertelpress

In Chemnitz haben sich am Mittwochmorgen etwa 200 Mitarbeiter der Telekom am Gewerkschaftshaus in der Augustusburger Straße versammelt. Sie gehören zu den rund 70.000 Beschäftigten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die im aktuellen Tarifstreit die Arbeit niederlegen.

Insgesamt nehmen am heutigen Mittwoch die Angestellten von 19 der insgesamt 22 Telekom-Gesellschaften in Mitteldeutschland am ganztägigen Warnstreik teil.

"Wir erwarten eine hohe Beteiligung an unseren Aktionen, da die Beschäftigten in den letzten zwei Jahren aufgrund der hohen Inflationsrate bei sehr guten Unternehmenskennzahlen einen deutlichen Reallohnverlust hinnehmen mussten", sagt Enrico Zemke, ver.di-Landesarbeitskampfleiter für den Tarifbereich Deutsche Telekom.

Durch den Streik kann es neben Terminabsagen im Service oder in der Computerhilfe auch zu Verzögerungen beim Netzausbau kommen. Auch die Beseitigung von Störungen im Technikbereich kann beeinträchtigt sein.