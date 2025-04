Hunderte ziehen im Streik bei Charité-Tochter vor das Parlament: "Kai, komm raus"

Angestellte des Charite Facility Managements (CFM) demonstrieren für die Eingliederung in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) in Berlin. © Jens Kalaene/dpa

650 bis 700 Menschen seien auf die Straße gegangen, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Gisela Neunhöffer der dpa.

Laut Polizei waren 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Die Demonstration startete an der Charité und sollte vor dem Abgeordnetenhaus enden.

Die Demo führte auch an der Mohrenstraße vorbei. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) nimmt dort an der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz teil. Vor Ort waren "Kai, komm raus"-Sprechchöre zu hören. Man habe Wegner Grüße überbringen und ihn an sein Wahlversprechen erinnern wollen, die Charité-Tochterunternehmen in den Mutterkonzern einzugliedern, sagte Neunhöffer.

Seit Mittwoch befinden sich Beschäftigte der CFM in einem unbefristeten Streik. Sie fordern eine Bezahlung nach dem an der Charité gültigen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.