Streiktag in NRW: In diesen Berufen soll gestreikt werden

Köln - Geschlossene Kitas, stillstehende Hilfetelefone, streikendes Pflegepersonal: In weiten Teilen Nordrhein-Westfalens sind Beschäftigte des öffentlichen Dienstes an diesem Freitag in sogenannten "Frauenberufen" zum Warnstreik aufgerufen.

In Nordrhein-Westfalen wird am heutigen Freitag in den sogenannten "Frauenberufen" gestreikt. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Anlässlich des Aktionstages "Equal Pay Day" und einen Tag vor dem Weltfrauentag will die Gewerkschaft ver.di im laufenden Tarifkonflikt mit Bund und Kommunen mit einem Warnstreik in frauendominierten Berufen in den Bereichen Erziehung, Soziales und Gesundheit ein Zeichen für mehr Lohngleichheit setzen.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in NRW ruft ihre Mitglieder in den Kitas auf, sich am Streik zu beteiligen.

Es gehe auch darum, durch bessere Arbeitsbedingungen dem Fachkräftemangel in den Care-Berufen etwas entgegenzusetzen, hieß es von ver.di in einer Ankündigung. Tausende Teilnehmer werden zu Kundgebungen in Köln, Essen, Duisburg, Dortmund und Gütersloh erwartet.

Unter anderem in Köln, Bonn, Essen, aber auch in zahlreichen weiteren Kreisen und Städten sollen am "Streiktag der Frauenberufe im öffentlichen Dienst" städtische Kitas geschlossen bleiben.

Auch die Beschäftigten mehrerer Kliniken im Ruhrgebiet und im Rheinland sind zum Warnstreik aufgerufen. Bestreikt werden sollen örtlich auch weitere soziale Einrichtungen wie Hilfetelefone, Studierendenwerke oder Jugendämter.