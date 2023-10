Tagelange Warnstreiks im Großhandel: Hier streiken Rewe und Netto

Das werde auch Auswirkungen für Kunden haben, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Sylke Hustan am Montag. Betroffen seien demnach Lager der Ketten in Nossen und Thiendorf ( Sachsen ), Neudietendorf, Erfurt und Guteborn ( Thüringen ) sowie Coswig ( Sachsen-Anhalt ).

Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am Freitag in Sachsen-Anhalt, in der kommenden Woche soll es nach Gewerkschaftsangaben auch in den anderen Bundesländern wieder Gespräche geben.