Umfangreiche Streiks in NRW: Wer von den Arbeitsniederlegungen betroffen ist

Unikliniken, Ämter und mehr: Warnstreiks haben in vielen Bereichen Auswirkungen. Demnächst könnten noch weitere mit vielen Betroffenen dazukommen.

Von Volker Danisch Düsseldorf/Essen - An zwei Drittel der Universitätskliniken und allen Schulen in Nordrhein-Westfalen haben Gewerkschaften zu Warnstreiks aufgerufen. Wer wann von den Arbeitsniederlegungen betroffen ist, erfahrt Ihr hier.

Angesichts der angekündigten Warnstreiks an den sechs Unikliniken in NRW kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Klinikbetrieb. © Volker Danisch/dpa Für Dienstag (27. Januar) und Mittwoch (28. Januar) hat ver.di im Rahmen bundesweiter Aktionen an sechs Unikliniken in NRW zu Warnstreiks aufgerufen: Uniklinik Aachen

Uniklinik Köln

Uniklinik Münster

Uniklinik Bonn

Uniklinik Essen

Bei den Warnstreiks in den vergangenen Tagen hatte ver.di NRW erklärt, dass ein Teil der Operationen entfallen könnte und mit erheblichen Auswirkungen auf die Abläufe zu rechnen sei. Per Notdienstvereinbarung sei aber gewährleistet, dass dringliche Fälle versorgt werden. Die Kliniken informieren Patienten. An den Unikliniken geht es um das Entgelt für Pflegerinnen und Pfleger, Labormitarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter, Serviceassistenten und andere Beschäftigte. Um Ärzte geht es bei den Warnstreiks nicht, da deren Bezahlung über einen Tarifvertrag der Ärztegewerkschaft Marburger Bund geregelt ist.

Auch Schulen sind betroffen: Das wird Eltern geraten

Am kommenden Donnerstag finden bundesweit an allen Schulen Warnstreiks statt. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa Für Donnerstag (29. Januar) hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bundesweit zu Warnstreiks an allen Schulen aufgerufen. Bei den Warnstreiks an Schulen geht es nicht nur um angestellte Lehrkräfte, die Aktionen beziehen auch etwa Sozialpädagogen und Schulsozialarbeiter ein. Das Schulministerium rät Eltern, auf Informationen der Schule zu achten. Die Schulen seien bemüht, im Rahmen der personellen Möglichkeiten eine Aufsicht und Betreuung der Schüler sicherzustellen. Beamtete Lehrkräfte dürften sich nicht an Streiks beteiligen und stünden grundsätzlich weiter zur Verfügung. ver.di fordert für die mehr als 920.000 Tarifbeschäftigten der Länder sieben Prozent mehr Einkommen – mindestens aber 300 Euro mehr. Von Länderseite waren die Forderungen wegen knapper Länderhaushalte wiederholt als überzogen zurückgewiesen worden. Allerdings war von Arbeitgeberseite auch Zuversicht zu hören, dass ein Abschluss im Februar zustande kommen könnte.

Vorerst keine Streiks im Nahverkehr, dafür aber in sozialer Daseinsvorsorge geplant