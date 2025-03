Umstrittenes Bildungspaket: Proteste in mehreren sächsischen Städten geplant

Sachsens GEW-Chef Burkhard Naumann sieht das Bildungspaket kritisch. © Sebastian Kahnert/dpa

"Das Maßnahmenpaket wird massive Auswirkungen auf den Schulalltag haben und zu einer Erhöhung der Arbeitsbelastung bei gleichzeitiger Absenkung der Bildungsqualität führen", teilte die GEW mit.

Vom 8. bis 10. April sind jeweils am Nachmittag Demonstrationen zuerst in Leipzig, dann in Chemnitz und abschließend in Dresden geplant. Zur Teilnahme sind alle Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Bürgerinnen und Bürger in Sachsen aufgerufen.



Die GEW fordere das Kultusministerium auf, die angekündigten Maßnahmen zurückzunehmen, sagte Burkhard Naumann, Vorsitzender der GEW Sachsen. Die Schulen stünden bereits jetzt unter enormem Druck, die vorgeschlagenen Maßnahmen würden die ohnehin angespannte Lage verschärfen.

Das sächsische Kultusministerium will mit einem Bündel an Maßnahmen den Schulunterricht besser absichern. Grund ist der teilweise hohe Stundenausfall vor allem in den Oberschulen.