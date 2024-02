Ver.di macht weiter Druck: Nächste BVG-Streikwelle rollt auf Berlin zu

Berlin - Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe zu einem ganztägigen Warnstreik am 29. Februar sowie am 1. März bis 14 Uhr aufgerufen.

Ende der kommenden Woche stehen bei den Berliner Verkehrsbetrieben erneut Busse und Bahnen still. © Annette Riedl/dpa

Das teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Es bestünden weiterhin deutliche Differenzen am Verhandlungstisch, hieß es von ver.di.

Es ist der zweite Warnstreik bei der BVG in diesem Jahr. Das Unternehmen verhandelt mit ver.di über die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

Auch an mehreren Orten in Brandenburg sind in der nächsten Woche Warnstreiks geplant - am Mittwoch bei der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft in Prenzlau, Schwedt und Angermünde, am Donnerstag bei der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft.

In den Verhandlungen in Brandenburg geht es auch um mehr Geld für die Beschäftigten.

Bei den Verhandlungen mit der BVG fordert ver.di längere Wendezeiten auf allen Linien, Urlaubsgeld von 500 Euro im Jahr oder 33 Tage Urlaub für alle Beschäftigten ohne Staffelung. Die Forderungen unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern.