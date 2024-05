22.05.2024 17:17 Ver.di ruft zu Warnstreik am "Lausitzer Seenland Klinikum" in Hoyerswerda auf

Bereits am morgigen Donnerstag ruft die Gewerkschaft ver.di zum Streik am Lausitzer Seenland Klinikum in Hoyerswerda auf.

Von Holger Köhler-Kaeß

Hoyerswerda - Bereits am morgigen Donnerstag ruft die Gewerkschaft ver.di zum Streik am "Lausitzer Seenland Klinikum" in Hoyerswerda auf. Das "Lausitzer Seenland Klinikum" in Hoyerswerda soll ab Donnerstagmorgen bestreikt werden. © Bildmontage: xcitepress, Matthias Bein/dpa Demnach sind alle Beschäftigten und Auszubildenden aller Abteilungen aufgerufen, die Arbeit ab 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends niederzulegen, die: im nichtärztlichen Dienst sind in einem Arbeitsverhältnis zur Lausitzer Seenland Klinikum GmbH oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen am Streiktag tätig sind Außerdem sollen alle Beschäftigten des Stellenpools ihre Arbeit niederlegen, unabhängig davon, in welcher Abteilung sie eingesetzt werden. Auch für die Notdienste hat ver.di eine Lösung. Sie sollen bei Bedarf zu Beginn des Streiks von der ver.di-Streikleitung eingeteilt werden.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress, Matthias Bein/dpa