VW-Krise als Härtetest für das "System Volkswagen"

Wolfsburg - Wenn am Donnerstag in Wolfsburg Volkswagen und IG Metall zur nächsten Verhandlungsrunde aufeinandertreffen, dürfte es hoch hergehen. Die Ausgangslage ist kompliziert. Ein Überblick.

Bis zur Erlassung des VW-Gesetzes 1960 war Volkswagen ein reiner Staatskonzern. © Moritz Frankenberg/dpa

Volkswagen war schon immer ein ganz besonderes Unternehmen. Ex-Konzernchef Herbert Diess sprach vom "System Volkswagen". Geprägt ist es von einem starken Betriebsrat und dem Land Niedersachsen als wichtigem Anteilseigner.

Dadurch sitze das Land als "unsichtbarer Dritter" immer mit am Verhandlungstisch, sagt Branchenexperte Frank Schwope, der Automobilwirtschaft an der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover lehrt.

Das Land Niedersachsen ist mit 20 Prozent der Stimmrechte zweitgrößter Anteilseigner nach der Holding der Familien Porsche und Piëch (53 Prozent).

Bei wichtigen Entscheidungen hat Niedersachsen ein Veto-Recht in der Hauptversammlung. Das habe für VW auch Vorteile, meint Schwope: "Niedersachsen ist ein zuverlässiger Ankeraktionär, etwas, wonach sich viele andere Unternehmen sehnen."

Das Land stehe aber oft im Zwiespalt: "Zum einen hat es als Anteilseigner natürlich Interesse an einer hohen Dividende. Zum anderen hat es Interesse an möglichst vielen Arbeitsplätzen."