Warnstreik am Flughafen München: Viele Reisende müssen sich auf etwas gefasst machen

München - Der Flughafen München erwartet massive Auswirkungen des 24-stündigen ver.di-Warnstreiks am Montag.

Erfahrungsgemäß kann dies die Auswirkungen verstärken. Für Montag sind in der bayerischen Landeshauptstadt rund 820 Flüge geplant.

Beim letzten, damals 48-stündigen Warnstreik Ende Februar hatten in München nur rund 200 von 1600 Flügen stattfinden können . Damals waren allerdings andere Flughäfen wie Frankfurt nicht betroffen.

Die Forderungen von ver.di sind klar. © Christian Charisius/dpa

"Wir sehen uns zu diesem Warnstreik gezwungen, da die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts bisher kein Angebot vorgelegt und keine Bereitschaft gezeigt haben, unsere berechtigten Forderungen zu erfüllen", erklärt die ver.di-Vize-Vorsitzende Christine Behle (56).

Man habe die Aktionen frühzeitig angekündigt, um den Passagieren Planungssicherheit zu geben.

Gefordert wird eine Tariferhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, und zudem höhere Zuschläge für die Arbeit zu belastenden und ungünstigen Zeiten.

Die Arbeitgeber wiesen diese Forderungen als nicht finanzierbar zurück. Die Tarifverhandlungen werden am 14. bis 16. März in Potsdam fortgesetzt. Die Lufthansa wie auch der Flughafenverband ADV kritisierten die Streiks an den Knotenpunkten der Verkehrsinfrastruktur scharf.