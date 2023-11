Warnstreik bei der Deutschen Bahn: Viele Ausfälle in NRW, die Lage im Überblick

Düsseldorf - Durch den bundesweiten Warnstreik bei der Deutschen Bahn sind am Donnerstagmorgen auch in Nordrhein-Westfalen viele Züge ausgefallen. Die Bahn stellte einen Notfallfahrplan auf.

Der Notfahrplan gilt wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) noch bis Donnerstagabend (18 Uhr). © Peter Kneffel/dpa

Der Arbeitskampf hatte sowohl im Fernverkehr als auch im Regionalverkehr gravierende Auswirkungen. Bundesweit und in NRW waren laut Bahn nur etwa 20 bis 30 Prozent der Züge im Einsatz. Am Freitagmorgen sollen die Züge wieder nach Plan verkehren.

Die Bahn bezeichnete den Warnstreik als "völlig unnötig" und als eine Zumutung für Bahnreisende. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte zu dem 20-stündigen Warnstreik aufgerufen, um ihrer Forderung nach höheren Löhnen und kürzeren Arbeitszeiten Nachdruck zu verleihen.

Die Lage an den Bahnhöfen sei sehr ruhig gewesen, sagte eine Bahnsprecherin. Viele Fahrgäste hätten ihre Reisen auf einen anderen Tag gelegt.

An den Hauptbahnhöfen Bonn und Köln war am Vormittag deutlich weniger los als sonst, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Mitarbeiterin einer Bäckerei am Bahnhof Köln Messe/Deutz sagte, es sei sehr wenig los. "Tut auch mal gut - für die Mitarbeiter, für die Chefs nicht", sagte sie.

Am Regionalbahnhof Düsseldorf-Benrath, wo üblicherweise viele Pendler in Bahnen nach Köln oder in Richtung Ruhrgebiet steigen, waren deutlich weniger Menschen an den Gleisen als normalerweise an einem Werktag. Auf Anzeigen wurden die Menschen darüber informiert, dass der Bahnverkehr als Folge des GDL-Warnstreiks "massiv beeinträchtigt" sei.