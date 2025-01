Warnstreik bei Post und DHL in Bayern: Sämtliche Paketzentren betroffen

In Paketzentren wie hier in Aschheim soll die Arbeit niedergelegt werden. © Sven Hoppe/dpa

In Bayern sind sämtliche Standorte betroffen, wie Verdi mitteilte. Konkret geht es um die Spätschicht in der Paketsortierung, in der rund 500 Mitarbeiter zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind.

Auswirkungen für Paketempfänger sind daher erst am Freitag zu erwarten, heiß es. Sie würden allerdings voraussichtlich gering bleiben.



Es ist bereits der dritte Warnstreiktag in Folge. Am Dienstag und Mittwoch hatte Verdi Mitarbeiter in der Zustellung aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen.

Eine zweite Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche hatte keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Verdi pocht auf ein Entgeltplus von sieben Prozent und zusätzliche Urlaubstage.