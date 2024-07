Warnstreik beim WDR in Köln: Programmausfälle auch am Donnerstag möglich

Köln - Wegen eines Warnstreiks , der seit Mittwochabend läuft, ist es beim WDR in Köln zu Programmausfällen gekommen. Unter anderem konnten die Nachrichtensendungen "Aktuelle Stunde" und "WDR aktuell" nicht wie gewohnt ausgestrahlt werden.

Der Sender mit Sitz in Köln befindet sich derzeit mit der Gewerkschaft VRFF in Tarifverhandlungen. © Oliver Berg/dpa

"Wir haben die Zuschauerinnen und Zuschauer per Dauereinblendung über den Ausfall informiert und stattdessen Ersatzprogramm gesendet", teilt der Sender am Donnerstag mit.

Auch am Donnerstag seien weitere Ausfälle möglich, so der WDR weiter. Denn die Aktion der Gewerkschaft VRFF dauere noch bis Freitag um 2 Uhr an.

"Die Kolleginnen und Kollegen, die nicht streiken, tun alles dafür, um gutes Programm im TV, Online und im Hörfunk herzustellen – mit möglichst wenig wahrnehmbaren Auswirkungen des Streiks für das Publikum", meint der WDR. "Aktuell gibt es keine weiteren Sendeausfälle."

Zum aktuellen Stand der Tarifverhandlungen teilt der Sender mit, man habe der Gewerkschaft VRFF am Dienstag ein verbessertes Angebot vorgelegt. "Dieses bewegt sich im Rahmen dessen, was finanziell für den WDR noch möglich ist."