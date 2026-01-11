 710

Mann rettet Katze: Zwei Tage später passiert etwas, womit er nicht gerechnet hat

Was als gute Tat begann, endete mit einer Überraschung: Ein Mann wollte eigentlich nur eine Katze retten, doch 48 Stunden später staunte er nicht schlecht.

Von Benjamin Richter

Netz - Was als gute Tat begann, endete mit einer großen Überraschung: Ein Mann wollte eigentlich nur eine Katze retten, doch 48 Stunden später staunte er nicht schlecht.

Der Reddit-Nutzer wusste nicht, dass er mehr als nur eine Katze gerettet hatte.
Der Reddit-Nutzer wusste nicht, dass er mehr als nur eine Katze gerettet hatte.  © Reddit/Diligent_Pilot_1949

Auf Reddit teilte der Katzenretter ein Foto, das inzwischen viral gegangen ist. Darauf zu sehen: Eine weiße, kuschelige Katze, gemütlich zusammengerollt in einem Körbchen mit weicher Decke.

Doch das ist nicht alles, denn neben ihr befinden sich noch mehrere winzige Kätzchen. Die Überraschung kam prompt, niemand hatte mit Nachwuchs gerechnet.

"Ich dachte, ich hätte eine Katze von der Straße gerettet - und zwei Tage später passierte DAS", schrieb der verblüffte Tierbesitzer unter das Bild.

Frau will Katze retten: Als sie das Tier sieht, wird ihr der Grund fürs Aussetzen klar
Katzen Frau will Katze retten: Als sie das Tier sieht, wird ihr der Grund fürs Aussetzen klar

Die Community reagierte sofort begeistert. Über 70.000 Likes und Hunderte Kommentare sammelte der Beitrag innerhalb kürzester Zeit. Ein Nutzer witzelte: "Du hast einen Haufen Marshmallows bekommen und einer ist sogar schon leicht angeröstet."

Ein anderer kommentierte trocken: "Immerhin waren es Katzen. Meine Schwester hatte das Gleiche mit einem geretteten Pferd."

Die weiße Samtpfote und ihre Katzenbabys brauchen nach den Strapazen der letzten Tage nun vor allem Ruhe und Geborgenheit.
Die weiße Samtpfote und ihre Katzenbabys brauchen nach den Strapazen der letzten Tage nun vor allem Ruhe und Geborgenheit.  © Reddit/Diligent_Pilot_1949

Mann rettet Katze, welche kurz darauf Nachwuchs zur Welt bringt

Während die frischgebackene Katzenmama auf dem Foto ein wenig so aussieht, als hätte sie gerade keine Zeit für Small Talk, feiern die User sie als wahre Heldin. Ein Kommentar brachte es auf den Punkt: "Mama sieht genauso genervt aus, wie man sich nach so einer Überraschung fühlen würde."

Dass Katzen ihre Schwangerschaft gut verstecken können, ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Oft zeigen sie erst kurz vor der Geburt deutlichere Anzeichen.

Titelfoto: Reddit/Diligent_Pilot_1949

Mehr zum Thema Katzen: