Mann rettet Katze: Zwei Tage später passiert etwas, womit er nicht gerechnet hat

Netz - Was als gute Tat begann, endete mit einer großen Überraschung: Ein Mann wollte eigentlich nur eine Katze retten, doch 48 Stunden später staunte er nicht schlecht.

Der Reddit-Nutzer wusste nicht, dass er mehr als nur eine Katze gerettet hatte. © Reddit/Diligent_Pilot_1949

Auf Reddit teilte der Katzenretter ein Foto, das inzwischen viral gegangen ist. Darauf zu sehen: Eine weiße, kuschelige Katze, gemütlich zusammengerollt in einem Körbchen mit weicher Decke.

Doch das ist nicht alles, denn neben ihr befinden sich noch mehrere winzige Kätzchen. Die Überraschung kam prompt, niemand hatte mit Nachwuchs gerechnet.

"Ich dachte, ich hätte eine Katze von der Straße gerettet - und zwei Tage später passierte DAS", schrieb der verblüffte Tierbesitzer unter das Bild.

Die Community reagierte sofort begeistert. Über 70.000 Likes und Hunderte Kommentare sammelte der Beitrag innerhalb kürzester Zeit. Ein Nutzer witzelte: "Du hast einen Haufen Marshmallows bekommen und einer ist sogar schon leicht angeröstet."

Ein anderer kommentierte trocken: "Immerhin waren es Katzen. Meine Schwester hatte das Gleiche mit einem geretteten Pferd."