Warnstreiks an allen sechs Unikliniken in NRW: Das müssen Patienten jetzt wissen

Köln - An den sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen sind Ärzte an diesem Dienstag vom Marburger Bund zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Ärztegewerkschaft geht von einer hohen Streikbeteiligung aus und hält deshalb auch Einschränkungen an den Universitätskliniken für wahrscheinlich.

An den sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen wird am heutigen Dienstag gestreikt. © Maja Hitij/dpa

Die medizinische Versorgung aller Notfälle und dringlichen Fälle ist laut der Ärztegewerkschaft gesichert. Bei planbaren Untersuchungen und nicht akuten Eingriffen könnte es zu Verschiebungen kommen.

Hintergrund der Arbeitsniederlegungen an bundesweit insgesamt 23 Universitätskliniken sind bisher ergebnislose Tarifverhandlungen. Darunter sind im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW die sechs Unikliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und Münster.

Allein aus Nordrhein-Westfalen werden zur zentralen Demonstration in Hannover nach Gewerkschaftsschätzung voraussichtlich etwa 1500 der insgesamt 5000 Ärztinnen und Ärzten der sechs NRW-Uniklinken fahren. Außerdem seien Kundgebungen an den Unikliniken in Aachen, Köln und Düsseldorf mit insgesamt mehreren Hundert Teilnehmern geplant.

In den Tarifverhandlungen verlangt der Marburger Bund 12,5 Prozent mehr Gehalt, bezogen auf ein Jahr, sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen.