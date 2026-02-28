Bundesliga-Topspiel betroffen: Keine Busse zum Stadion wegen Warnstreik

Düsseldorf - Wegen eines Warnstreiks im Nahverkehr sind am Samstag in Nordrhein-Westfalen erneut zahlreiche Bus- und Bahnverbindungen ausgefallen.

Auch das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern ist vom Streik betroffen. (Archivfoto) © Bernd Thissen/dpa

Nach Schätzungen der Gewerkschaft ver.di beteiligten sich über 7000 Beschäftigte am Streik im kommunalen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen. Die Streikbeteiligung sei damit ähnlich stark wie am Freitag, so eine Sprecherin.

Der Ausstand trifft auch Fußballfans, die auf der letzten Strecke zum Stadion eigentlich Busse oder U-Bahnen nehmen wollten. So spielt Borussia Dortmund am Samstagabend gegen Bayern München. "Ich bin selbst Dortmund-Fan", sagte der Branchenkoordinator von ver.di NRW, Lukas Frew.

Vermutlich würden diesmal mehr Menschen aufs Auto umsteigen. "Es wird schon mehr Verkehrschaos geben als bei einem normalen Wochenendspiel."

Zwischen dem Dortmunder Hauptbahnhof und dem Stadion fahren allerdings S-Bahnen, die vermutlich aber sehr voll sein werden. S-Bahnen und Regionalzüge sind von dem Warnstreik nicht betroffen, sie fahren ganz normal.