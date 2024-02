Warnstreiks im Nahverkehr beginnen: Busse und Bahnen stehen still

Berlin - Verdi hat bei Verkehrsbetrieben zu Warnstreiks aufgerufen. In zahlreichen Bundesländern hat am Donnerstagmorgen ein zweitägiger Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr begonnen.

Busse der Kölner Verkehrsbetriebe KVB stehen im Depot. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen. © Oliver Berg/dpa

Busse, Trams und U-Bahnen standen vielerorts still. Fahrgäste müssen mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu den zweitägigen Warnstreiks bis Freitag aufgerufen.

Betroffen sind etwa Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz.

In mehreren Städten waren am Donnerstag Kundgebungen geplant. In Thüringen wurde am Donnerstag ein zweitägiger Warnstreik fortgesetzt.

Von den Arbeitskämpfen nicht betroffen sind teilweise S-Bahnen oder Regionalbusse, die nicht von kommunalen Arbeitgebern betrieben werden.