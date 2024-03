02.03.2024 15:35 Warnstreiks in Mitteldeutschland! Deshalb könnte Euer Kinobesuch am Wochenende ins Wasser fallen

Am Samstag wird in den CineStar-Kinos in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gestreikt.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Samstag wird in den CineStar- und Cinemaxx-Kinos in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gestreikt. Die Kinobesuche vieler Menschen in Mitteldeutschland dürften am Samstag wohl ins Wasser fallen. © 123RF/andriano Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, legt das Kino-Personal in Leipzig, Chemnitz, Magdeburg, Erfurt und Jena seine Arbeit im Rahmen der bundesweiten Tarifverhandlungen nieder. Konkret wünsche man sich erhöhte Einstiegslöhne, eine verbesserte Lohnstruktur, eine Erhöhung der jährlichen Sonderleistungen sowie eine Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Mit dem vom Arbeitgeber unterbreiteten Angebot sei man demnach nicht zufrieden, weshalb der Druck durch den Streik nun erhöht werden soll - besonders angesichts des Kinostarts des Blockbusters "Dune 2". Unglück Sie wollte nur Müll wegbringen: Plötzlich wird Rentnerin (93) von Erdloch verschluckt "Wir bedauern, dass es durch diesen Warnstreik seit den Nachmittagsstunden zu Einschränkungen im Kinobetrieb kommen kann, bitten aber um Verständnis für diese notwendige Entscheidung", wendet sich Lucas Munzke, ver.di-Gewerkschaftssekretär, an die betroffenen Besucherinnen und Besucher. Man solle aber Empathie für das Kino-Personal haben, das angesichts der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten aktuell vor großen Herausforderungen stehe. Der Streik soll bis zum Dienstschluss am Sonntag (3. März) um 2 Uhr morgens dauern.

