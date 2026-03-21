Weiter am Wochenende: Warnstreiks dauern in einigen bayerischen Städten an

Nürnberg - In mehreren bayerischen Städten steht der Nahverkehr auch am Samstag ganz oder teilweise still. In Kommunen wie Nürnberg, Schwabach, Passau und Bayreuth gehen die Warnstreiks in den vierten Tag.

In einigen bayerischen Städten steht der Nahverkehr auch am Samstag still. Grund dafür sind Gewerkschaftsstreiks. © Stefan Puchner/dpa

In anderen Städten wie Dachau und Augsburg lief der von der Gewerkschaft Verdi im Tarifkonflikt ausgerufene Streik in der Nacht aus.

S- und Regionalbahnen fahren weiterhin, da sie andere Betreiber haben.

In Nürnberg müssen sich die Fahrgäste auch heute noch auf weitere deutlich spürbare Auswirkungen einstellen.

Für das Fußballspiel des 1. FC Nürnberg raten die Stadtwerke dazu, die S-Bahnen zu nutzen.

In der Nachbarstadt Schwabach geht der Warnstreik bis voraussichtlich Sonntag.

Ein Notbetrieb ist zwar vorgesehen, Betroffene sollten sich jedoch vor dem Fahrtantritt in der App oder auf der Website der VAG informieren.