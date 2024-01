Welle von Traktoren rollt auf Erfurt zu: Verkehrsbetriebe rechnen mit erheblichen Einschränkungen

Erfurt - Der Deutsche Bauernverband hat zu einer Aktionswoche aufgerufen. Hintergrund sind Sparpläne der Ampel-Regierung. Auftakt der Woche ist am kommenden Montag (8. Januar). Auch in Erfurt werden voraussichtlich Hunderte Traktoren unterwegs sein. Es könnte zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr kommen.

Am Montag wird es in Thüringens Landeshauptstadt zu ähnlichen Protest-Aktionen kommen. Hintergrund ist der gemeinsame Aufruf des Deutschen Bauernverbandes, den Landesbauernverbänden sowie dem Verein "Landwirtschaft verbindet Deutschland" zu einer Aktionswoche.

Im Saale-Orla-Kreis hatten Landwirte und Landwirtinnen am Donnerstag wie in anderen Teilen Ostthüringens gegen die Sparpläne der Regierung protestiert. Nach dem Willen der Ampel sollen Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer gestrichen werden.

Polizei-Fahrzeuge begleiten Traktoren bei einer Protestfahrt am Donnerstag über die B7 bei Isserstedt. © Bodo Schackow/dpa

Wie der Thüringer Bauernverband (TBV) TAG24 am in der Nacht am Donnerstag mitteilte, findet die vom TBV initiierte Demonstration mit Kundgebung am Juri-Gagarin-Ring statt. Hier nehmen den Angaben zufolge ab 7.30 Uhr circa 900 Traktoren (Stand Donnerstag) Aufstellung.

Die Fahrzeuge kommen laut Verband aus allen Kreisen Thüringens und werden geordnet in die Stadt einfahren.

An der Kreuzung Juri-Gagarin-Ring/Löberstraße befinde sich eine Bühne, auf der dann ab 11 Uhr verschiedene Wortbeiträge geplant seien, hieß es.

Dass auch der Thüringer Landtag angefahren werden soll, konnte der TBV nicht bestätigen und wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass eine solche Aktion nicht durch den TBV angemeldet beziehungsweise organisiert sei.

Wie viele Landwirtinnen und Landwirte am Montag in Erfurt zusammen kommen werden, lasse sich nach wie vor schlecht schätzen, so die Sprecherin. Es gebe jederzeit Anmeldungen. Zudem sei auch mit nicht-gemeldeten Teilnehmenden zu rechnen.