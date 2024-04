Tagesschausprecher mit Totenkopf-Tattoo? Das steckt dahinter!

Vor den Kameras in der Tagesschau wird es Schröders "wilde Seite" also nicht zu sehen geben. Dort sind es ganz andere Dinge, die den sportlichen Journalisten beschäftigen.

Optisch orientiere sich Schröder mit den Aufklebern dabei an Motiven, die etwas mit St. Pauli oder Hawaii zu tun hätten. "Für das letzte Hawaii-Rennen hatte ich mir zusätzlich einen Hawaii-Schriftzug und bunte hawaiianische Blumen auf die Waden geklebt", so der zweimalige Teilnehmer des berühmten Triathlons "Iron Man".

"Ich trage schon lange sehr gerne auch Anzüge. Nur mit Krawatten fremdele ich ein bisschen. Aber seit wir vor ein paar Monaten die Erlaubnis bekommen haben, in den Tagesthemen und in der Nachtschicht auch ohne Krawatte aufzutreten, wird es ja immer bequemer. Krawatten sind mir am Hals einfach zu eng. In der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau trage ich sie allerdings weiterhin", so Schröder.