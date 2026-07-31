31.07.2026 15:24 Jagd nach dem Falschen: Warum dieser TikToker für CSD-Terrorist Abdul B. gehalten wurde

Ein TikTok-Experiment nimmt eine dramatische Wendung. Videos eines Content Creators werden nach dem CSD-Anschlag in Berlin für Falschbehauptungen missbraucht.

Von Markus Bergmann, Johannes Kohlstedt Berlin - Noch in der Nacht zu Sonntag hatte die Polizei nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin ein Fahndungsfoto von Abdul B. Ganz Deutschland suchte einen Terroristen. Auch online hatte die Suche längst begonnen. In den sozialen Medien kursierten Videos, die ebenfalls Abdul B. zeigen sollen. Angeblich ist darin zu sehen, wie B. nach Deutschland reist, um den Anschlag zu begehen. Das Problem: Es ist der Falsche.

Die DNA von Abdul B. (†21) wurde im Fahrzeug nachgewiesen. © Sebastian Gollnow/dpa Die Behauptung: Der CSD-Attentäter soll kurz vor der Tat nach einer Abschiebung in die Türkei wieder eingereist sein, um den Anschlag zu begehen - das hat er angeblich selbst auf TikTok dokumentiert. Falsch! Die Videos zeigen nicht Abdul B., sondern stammen von einem ganz anderen Mann. Er sagt, dass er in der Türkei Urlaub gemacht habe. Die angebliche Abschiebung hat er sich offenbar als Scherz für seinen TikTok-Kanal ausgedacht. Die Videos, die Social-Media-Nutzer Abdul B. zuschreiben, stammen von einem Content Creator, der auf TikTok unter dem Namen Abdulmalik auftritt. Er behauptete in einem Video, dass er in die Türkei abgeschoben worden sei. In einem anderen ist er in Bulgarien zu sehen - angeblich bei der Wiedereinreise in die EU und nach Deutschland. Terror Nach Terrorakt auf CSD in Berlin: Herbert Reul pfeffert gegen Terroristen Noch während der CSD-Attentäter auf der Flucht war, hat der Content Creator eine Klarstellung auf TikTok veröffentlicht. In dem Video spricht er über die Anschuldigungen und zeigt sich "sprachlos" - seine Videos und Bilder würden online verbreitet, er zu Unrecht beschuldigt. Grund dafür sei, dass er den gleichen Vornamen habe wie der Attentäter: Abdul. Auch nachdem Abdul B. in Berlin von der Polizei erschossen wurde, hat Abdulmalik weitere Videos veröffentlicht. Sein Leben sei wegen der falschen Anschuldigungen in Gefahr, sagt er.

Abschiebe-Video war "als soziales Experiment" gedacht

Die Anteilnahme nach dem Anschlag ist groß. © Sebastian Gollnow/dpa Befeuert wurde die falsche Verdächtigung zumindest teilweise auch durch FDP-Politikerin Karoline Preisler (55). Stunden vor dem Anschlag postete sie noch das angebliche Abschiebe-Video, wandte sich dann nach dem CSD-Terror bei X mit einem brisanten Post an die Öffentlichkeit. "Es sieht so aus, als hätten die Hinweise aus meinem Umfeld auf den mutmaßlichen Täter und das Tatfahrzeug nicht gefruchtet", schrieb die 55-Jährige. Namen nannte sie nicht, doch die Jagd hatte da schon begonnen. Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur antwortete der Content Creator, dass seine Videos "als soziales Experiment" gedacht gewesen seien. "Es gab nie eine Abschiebung." Er habe die Reaktion der Menschen im Netz testen wollen, "wenn jemand, der fließend Deutsch spricht und studiert", eine solche Geschichte einer Abschiebung erzähle. Terror Terroranschlag auf CSD: Hatte Attentäter Kontakte nach Nordrhein-Westfalen? Tatsächlich sei er im Urlaub in der Türkei gewesen und danach mit dem Auto wieder nach Deutschland gefahren. Mittlerweile sind die Videos bei TikTok nicht mehr abrufbar.

Abdul B. versuchte sich dem IS anzuschließen