29.07.2026 17:49 CSD-Anschlag in Berlin: Die erschreckenden Parallelen zum Fall Anis Amri

Hätte die schreckliche Tat vom CSD verhindert werden können? Es gibt zumindest erschreckende Parallelen zum Breitscheidplatz-Terroristen Anis Amri.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Hätte die schreckliche Tat vom CSD verhindert werden können? Es hat allen Anschein. So einfach ist es dann allerdings doch nicht. Was aber bleibt, sind viele Fragezeichen und erschreckende Parallelen zu Anis Amri (†24).

Sowohl Anis Amri (†24, l.) als auch Abdul B. (†21) gelang zunächst die Flucht. © Bundeskriminalamt/DPA, Polizei Berlin/dpa Vor zehn Jahren entschloss sich der Islamist Amri am 19. Dezember 2016 mit einem Lkw über den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zu fahren. Zwölf Menschen verloren ihr Leben, Dutzende wurden verletzt, ein weiteres Opfer starb an den Spätfolgen 2021. Amri flüchtete und wurde vier Tage später von der Polizei in Italien erschossen. Auch ihn hatten die Behörden im Visier - sogar lange vor dem Anschlag. Da sich aber keine Hinweise auf akute Anschlagspläne ergaben, wurde die Überwachung mangels dringenden Tatverdachts eingestellt. Rund zwei Monate später führte der Tunesier den Terroranschlag durch. Terror Deutliche Worte: Zentralrat der Muslime äußert sich zu Berliner CSD-Anschlag Beim CSD-Attentäter Abdul B. war es sogar so, dass er nur wenige Wochen vor der Tat noch vor Gericht stand. Er hatte zuvor versucht, sich dem IS in Syrien anzuschließen, wurde aber im Libanon verhaftet und anschließend nach Deutschland zurückgeholt. Im Mai wurde er in Berlin wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt - auch weil er zuvor lange in U-Haft und bereits im Libanon drei Monate im Knast saß.

Polizei observierte Abdul B. zwei Tage vor der Tat

Eine Mutter aus Polen überlebte den Terroranschlag nicht. © Sebastian Gollnow/dpa Die Behörden hatten ihn danach im Blick. Erst intensiver, dann nicht mehr. Eine Kamera wurde vor seinem Haus installiert, auch sein Telefon wurde überwacht. "Er war relativ wenig unterwegs und hatte einen stinknormalen Tagesablauf", erklärte LKA-Vizechef Stefan Redlich im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Am 23. Juli observierte das MEK zuletzt Abdul B. Zwei Tage später zog er den folgenschweren Anschlag durch. Statt eines Lasters nutzte er dafür einen weißen Van, den er unter seinem eigenen Namen gemietet hatte. Eine Mutter aus Polen verlor ihr Leben, 31 weitere Menschen wurden verletzt. Auch Abdul B. gelang zunächst unerkannt die Flucht, ehe er keine 24 Stunden später in einer Kleingartenanlage in Spandau erschossen wurde. Terror IS-Anschläge in Deutschland geplant? Zwei Männer an Flughäfen festgenommen und angeklagt Wie Amri sympathisierte Abdul B., der ebenfalls als "Gefährder" eingestuft wurde, stark mit dem IS. Zwei seiner Cousins hätten sogar für die Terrororganisation gekämpft, einer sei getötet worden. Auf seinem Handy wurde zudem ein IS-Bekennervideo gefunden.

Abdul B. ist bei einem Polizeieinsatz in Spandau ums Leben gekommen. © Julian Stähle

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