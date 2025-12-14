Terroranschlag auf bayerischen Weihnachtsmarkt geplant? Was bekannt ist - und was nicht

Von Benedikt von Imhoff und Marc Kalpidis

Dingolfing - Wegen der mutmaßlichen Vorbereitung eines Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Niederbayern sind fünf Männer festgenommen worden. Die Nationalitäten der Verdächtigen sind bekannt. Darüber hinaus gibt es aber noch nicht viele Informationen zu den mutmaßlichen Terror-Plänen.