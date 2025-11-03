Terrorverdächtiger in Berlin: War die Hauptstadt doch nicht das Ziel?

Berlin - Nach der Festnahme eines 22-jährigen Syrers in Berlin wegen mutmaßlicher Anschlagspläne sind weitere Details veröffentlicht worden. Die Ermittler handelten schnell. Nach Angaben der Berliner Polizei sind die mutmaßlichen Vorbereitung Ende vergangener Woche bekanntgeworden.

Der 22-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. © Christophe Gateau/dpa

Zu dem Zeitpunkt habe man entsprechende Hinweise erhalten, sagte der Chef des Berliner Landeskriminalamtes (LKA), Christian Steiof, im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Danach habe sich die Polizei schnell entschlossen, "zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft Durchsuchungsmaßnahmen umzusetzen und die Festnahme zu machen". Der Syrer war am Samstag in Berlin festgenommen worden. "Wir haben wie in vielen Fällen der letzten Jahre nicht zu lange gewartet", sagte Steiof.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bedankte sich bei einem "ausländischen Geheimdienst" für den Hinweis.

Der 2003 geborene Syrer ist den Angaben zufolge seit 2023 in Deutschland. Er sei der Polizei bisher im Zusammenhang mit islamistischen Aktionen oder Personen nicht bekannt gewesen, sagte Steiof. Er sei Asylbewerber mit sogenanntem subsidiären Schutz. Das ist eine Schutzform für Menschen, denen in ihrem Heimatland Schaden droht, die aber keine Asylberechtigung oder einen anerkannten Flüchtlingsschutz haben.