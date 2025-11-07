15 Zentimeter Darm entfernt: Doch Kater hat bei OP "nur schmusen im Sinn"

Bergheim - Tierdrama mit Happy End: Das Tierheim Bergheim bei Köln bangte am Donnerstag um das Leben seines kleinen Schützlings Rambo. Nun hat sich der süße Kater tapfer zurück ins Leben gekämpft.

Trotz unschöner Vergangenheit: Kater Rambo aus dem Tierheim Bergheim schmust für sein Leben gern. © Bildmontage: Instagram/ Tierheim Bergheim

Auf Instagram teilten die Tierretter seine herzzerreißende Geschichte.

Demnach kam Rambo zusammen mit elf weiteren Katzen aus schlechter Haltung ins Tierheim. Während die anderen Samtpfoten schnell wieder munter waren, wirkte der kleine schwarz-weiße Kater von Anfang an blass und schlapp.

"Vor sechs Wochen ging es ihm so schlecht, dass wir ihn als Notfall in die Neulandklinik bringen mussten", schreibt das Team auf Social Media.

Das Blutbild zeigte eine starke Blutarmut, doch weder Röntgen noch Ultraschall ergaben eine klare Ursache. Dank Kortison ging es ihm kurzzeitig besser – richtig fit war der kleine Charmeur aber nie.

Dann der nächste Schock: Ganz plötzlich bekam Rambo Übelkeit und Durchfall, wollte nichts mehr fressen. In der Klinik folgte die bittere Diagnose Darminvagination, also ein gefährlicher Darmverschluss. "Rambo wurde sofort operiert", schildert das Tierheim.