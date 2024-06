48 Millionen Jahre alt: Dieses neu entdeckte Fossil verrät viel über Deutschland

Frankfurt am Main - Sie hatten ein metallisch glänzendes Aussehen und krabbelten auf acht Beinen durch das heutige Südhessen : Rund 48 Millionen Jahre alte, neu entdeckte Fossilien aus der Fundstätte Grube Messel erlauben der Wissenschaft einen aufschlussreichen Blick zurück in die Urzeit.

Dieses rund 48 Millionen Jahre alte Fossil eines schimmernden Weberknechts wurde in der Grube Messel in Südhessen gefunden.

Es handelt sich dabei um mehrere in Gestein konservierte Weberknechte, wie die in Frankfurt am Main ansässige Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung am heutigen Montag mitteilte.

Die Urzeit-Weberknechte hatten demnach je eine große Platte, welche die Rückseite des Hinterleibs der langbeinigen Tiere bedeckte. Diese Platten hatten ein "glänzendes, metallisches Aussehen", erklärte eine Sprecherin.

In einer aktuellen Studie, an der auch das Senckenberg Forschungsinstitut beteiligt war, seien die Weberknecht-Fossilien genauer untersucht worden.

Die Erkenntnis: Die konservierten Weberknechte aus der Fossilien-Fundstätte Grube Messel hatten vermutlich "sogenannte Strukturfarben", bei denen "die Körperoberfläche das Licht so reflektiert, dass sie auch 48 Millionen Jahre später immer noch glänzend aussieht".

Derartige Strukturfarben seien bislang noch nie zuvor bei fossilen Weberknechten beobachtet worden.