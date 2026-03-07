Abgegebene Katze weckt dunkle Erinnerung bei Tierschützer: "Bin im Kinderheim aufgewachsen"
Usedom - Seit vielen Jahren hat sich Ralf Seeger dem Tierschutz verschrieben. Im Tierhof Labömitz auf der Ostseeinsel Usedom greifen er und sein Team Leiterin Cornelia Schöttner unter die Arme. Während die sich wohlverdient eine Auszeit in Warnemünde gönnt, kümmern der 63-Jährige und seine Männer sich um die insgesamt 60 Hunde, Katzen, Schafe, Gänse, Esel, Wildschweine, Nager und Pferde. Als eine Samtpfote abgegeben wird, kommen bei Ralf Seeger plötzlich alte Erinnerungen hoch ...
Daniela Hübsch-Wedel muss sich schweren Herzens vom Kater ihres pflegebedürftigen Stiefvaters trennen. Da sich "Tobi" nicht mit der jüngeren Katze versteht, ist der Tierhof Labömitz der einzige Ausweg.
"Ich finde das trotzdem so schade und schlimm. Ich bin auch im Kinderheim aufgewachsen und deshalb ist das für mich immer sehr schwierig", fühlt der "Helden für Tiere"-Gründer mit der abgegebenen Katze mit.
"Leicht ist es nicht, ich kenne ihn sieben Jahre", kommen der Besitzerin die Tränen. Sie hofft, dass "Tobi" schnell ein neues und liebevolles Zuhause findet.
Für Trauer bleibt allerdings kaum Zeit, denn die anderen, teils chronisch kranken Vierbeiner und Vögel wollen schließlich gefüttert und gepflegt werden.
Schon vor der Abreise hatte Leiterin Conny ihre Sorgen geäußert: "Ich hoffe, sie unterschätzen es nicht."
"Harte Hunde" packt mit an
Besonders bei den Wildschweinen, Ralf Seegers Lieblingstieren, ist Vorsicht geboten. Zwar ist Keiler "Bolle" schon stolze 19 Jahre alt, aber trotzdem flink unterwegs. "Er hat auch seine Hauer noch", verrät die Tier-Liebhaberin.
Auf Trab hält Ralf, Alex und Steve aber eine ganz andere Fellnase: Am Straßenrand wurde ein gechippter Golden Retriever gefunden. Ob er entlaufen ist oder ausgesetzt wurde, ist zunächst unklar.
Dank eines Posts auf Facebook und einer Info an das Haustierzentralregister "TASSO" konnte die Besitzerin der ausgebüxten Hündin ausfindig gemacht werden. "Ich bin froh und erleichtert, dass ich sie jetzt wiederhabe", freut sich die Halterin.
Und Conny? Die ist mittlerweile wieder aus ihrem Kurzurlaub zurück und außer sich vor Freude, als sie ihre Tiere wieder in Empfang nehmen darf.
Titelfoto: Screenshot/RTL+